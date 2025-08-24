Усі розділи
З російського полону повернули журналіста Хилюка

Катерина ТищенкоНеділя, 24 серпня 2025, 17:13
Дмитро Хилюк 24 серпня 2025 року, фото: Володимир Зеленський у соцмережах

В ході обміну 24 серпня в Україну повернувся журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, який був викращений на Київщині в березні 2022 року, та мелітопольський журналіст Марк Каліуш.

Джерело: президент Володимир Зеленський, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, "Детектор Медіа"

Пряма мова Зеленського: "Повертаємо додому журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. Нарешті він удома, в Україні".

Деталі: Координаційний штаб повідомив, що, окрім Хилюка, був звільнений також журналіст Марк Каліуш.

Як писав раніше "Детектор Медіа", Каліуш – один з адміністраторів телеграм-каналів "РІА-Мелітополь" та "Мелітополь – це Україна", якого затримали російські окупанти 20 серпня 2023 року в Мелітополі.

Що передувало: У червні 2025 року звільнений з російського полону український військовий Влад – солдат 36-ї бригади морської піхоти – розповів, що на початку травня 2025 року бачив кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка у виправній колонії №7 в селищі Пакіно Владимирської області. За його словами, стан журналіста викликав серйозне занепокоєння.

Один з колишніх в’язнів, який провів із Хилюком рік у камері, розповів, що журналіста було не впізнати – він важив не більш як 45 кг.

Передісторія: 

  • Хилюка окупаційні війська викрали 3 березня 2022 року біля власного будинку в селі Козаровичі на Київщині. Потім його вивезли через територію Білорусі в Новозибків Брянської області, куди вивезли переважно більшість громадян, які були захоплені на території Київської області під час окупації.
  • 9 липня 2024 року уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу повідомив, що Україна має неофіційні дані щодо місця перебування Хилюка.
  • У квітні 2025 українські журналісти та медійники закликали владу обміняти затриманого російського агента "політексперта" із пулу кума російського правителя Віктора Медведчука пропагандиста Кирила Молчанова на українського журналіста Дмитра Хилюка, який вже понад три роки перебуває в російському полоні.

