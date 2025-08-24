З російського полону повернули журналіста Хилюка

В ході обміну 24 серпня в Україну повернувся журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, який був викращений на Київщині в березні 2022 року, та мелітопольський журналіст Марк Каліуш.

Джерело: президент Володимир Зеленський, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, "Детектор Медіа"

Пряма мова Зеленського: "Повертаємо додому журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. Нарешті він удома, в Україні".

Деталі: Координаційний штаб повідомив, що, окрім Хилюка, був звільнений також журналіст Марк Каліуш.

Як писав раніше "Детектор Медіа", Каліуш – один з адміністраторів телеграм-каналів "РІА-Мелітополь" та "Мелітополь – це Україна", якого затримали російські окупанти 20 серпня 2023 року в Мелітополі.

Що передувало: У червні 2025 року звільнений з російського полону український військовий Влад – солдат 36-ї бригади морської піхоти – розповів, що на початку травня 2025 року бачив кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка у виправній колонії №7 в селищі Пакіно Владимирської області. За його словами, стан журналіста викликав серйозне занепокоєння.

Один з колишніх в’язнів, який провів із Хилюком рік у камері, розповів, що журналіста було не впізнати – він важив не більш як 45 кг.

Передісторія: