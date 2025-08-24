Из российского плена вернули журналиста Хилюка

В ходе обмена 24 августа в Украину вернулись журналист УНИАН Дмитрий Хилюк, который был похищен в Киевской области в марте 2022 года, и мелитопольский журналист Марк Калиуш.

Источник: президент Владимир Зеленский, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, "Детектор Медиа"

Прямая речь Зеленского: "Возвращаем домой журналиста Дмитрия Хилюка, который был похищен в Киевской области в марте 2022 года. Наконец-то он дома, в Украине".

Детали: Координационный штаб сообщил, что, кроме Хилюка, был освобожден также журналист Марк Калиуш.

Как писал ранее "Детектор Медиа", Калиуш – один из администраторов телеграм-каналов "РИА-Мелитополь" и "Мелитополь – это Украина", которого задержали российские оккупанты 20 августа 2023 года в Мелитополе.

Что предшествовало: В июне 2025 года освобожденный из российского плена украинский военный Влад – солдат 36-й бригады морской пехоты – рассказал, что в начале мая 2025 года видел корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка в исправительной колонии №7 в поселке Пакино Владимирской области. По его словам, состояние журналиста вызывало серьезную обеспокоенность.

Один из бывших заключенных, который провел с Хилюком год в камере, рассказал, что журналиста было не узнать – он весил не более 45 кг.

Предыстория: