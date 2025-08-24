Из российского плена вернули журналиста Хилюка
В ходе обмена 24 августа в Украину вернулись журналист УНИАН Дмитрий Хилюк, который был похищен в Киевской области в марте 2022 года, и мелитопольский журналист Марк Калиуш.
Источник: президент Владимир Зеленский, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, "Детектор Медиа"
Прямая речь Зеленского: "Возвращаем домой журналиста Дмитрия Хилюка, который был похищен в Киевской области в марте 2022 года. Наконец-то он дома, в Украине".
Детали: Координационный штаб сообщил, что, кроме Хилюка, был освобожден также журналист Марк Калиуш.
Как писал ранее "Детектор Медиа", Калиуш – один из администраторов телеграм-каналов "РИА-Мелитополь" и "Мелитополь – это Украина", которого задержали российские оккупанты 20 августа 2023 года в Мелитополе.
Что предшествовало: В июне 2025 года освобожденный из российского плена украинский военный Влад – солдат 36-й бригады морской пехоты – рассказал, что в начале мая 2025 года видел корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка в исправительной колонии №7 в поселке Пакино Владимирской области. По его словам, состояние журналиста вызывало серьезную обеспокоенность.
Один из бывших заключенных, который провел с Хилюком год в камере, рассказал, что журналиста было не узнать – он весил не более 45 кг.
Предыстория:
- Хилюка оккупационные войска похитили 3 марта 2022 года возле собственного дома в селе Козаровичи Киевской области. Затем его вывезли через территорию Беларуси в Новозыбков Брянской области, куда вывезли преимущественно большинство граждан, которые были захвачены на территории Киевской области во время оккупации.
- 9 июля 2024 года уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец на брифинге сообщил, что Украина имеет неофициальные данные о месте пребывания похищенного российскими военными корреспондента информационного агентства УНИАН Дмитрия Хилюка.
- В апреле 2025 года украинские журналисты и медийщики призвали власти обменять задержанного российского агента "политэксперта" из пула кума российского правителя Виктора Медведчука пропагандиста Кирилла Молчанова на украинского журналиста Дмитрия Хилюка, который уже более трех лет находится в российском плену.