Венс заявив, що війна в Україні може завершитися упродовж 6 місяців

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна Росії проти України може завершитися упродовж найближчих шести місяців.

Джерело: інтерв’ю Венса каналу NBC, яке цитує "Європейська правда"

Деталі: Венс висловив оптимізм щодо "енергійної дипломатії" президента США Дональда Трампа.

Пряма мова Венса: "Зараз у нас є президент, який бере участь в енергійній дипломатії, щоб спробувати зупинити вбивства. Я думаю, що американський народ повинен пишатися цим. І яким би не був результат, чи закінчиться війна через 3 місяці, чи через 6 місяців – сподіваюсь, не більше, – ми повинні пишатися тим, що у нас є президент, який намагається зупинити вбивства".

Деталі: Водночас Венс визнав, що переговорний процес непростий.

Пряма мова Венса: "Іноді нам здається, що ми досягли значного прогресу в переговорах з росіянами, а іноді, як сказав президент, він дуже розчарований росіянами."

Деталі: Венс наголосив, що завершення війни залежатиме від того, чи зможуть Росія та Україна знайти "золоту середину".

Венс також побачив "значні поступки" росіян американцям у питанні війни в Україні через те, що вони нібито вже не прагнуть встановити у Києві маріонетковий режим і нібито згодні на певні гарантії безпеки для України.

Пряма мова Венса: "Я думаю, що росіяни пішли на значні поступки президенту Трампу вперше за три з половиною роки. Вони насправді були готові проявити гнучкість щодо деяких своїх основних вимог, про які вони говорили, що було б необхідно для припинення війни".

Деталі: За його словами, повної згоди ще немає, інакше війна була б закінчена.

Пряма мова Венса: "Я не казав, що вони поступилися у всьому, але те, на що вони погодилися – це визнання того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни, вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це, звичайно, було головною вимогою на початку, і, що важливо, вони визнали, що буде гарантована певна безпека".

Деталі: Водночас він визнав, що в питанні території поступок з російської сторони немає.