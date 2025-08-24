Все разделы
Венс заявил, что война в Украине может завершиться в течение шести месяцев

Ольга КацимонВоскресенье, 24 августа 2025, 19:21
GettyImages

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что война России против Украины может завершиться в течение ближайших шести месяцев.

Источник: интервью Венса телеканалу NBC, цитирует "Европейская правда"

Детали: Венс выразил оптимизм относительно "энергичной дипломатии" президента США Дональда Трампа.

Прямая речь Венса: "Сейчас у нас есть президент, который занимается энергичной дипломатией, чтобы попытаться остановить убийства. Я думаю, что американский народ должен этим гордиться. И каким бы ни был результат — закончится ли война через 3 месяца или через 6 месяцев, надеюсь, не больше — мы должны гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства".

Детали: В то же время Венс признал, что переговорный процесс непростой.

Прямая речь Венса: "Иногда нам кажется, что мы достигли значительного прогресса в переговорах с россиянами, а иногда, как сказал президент, он очень разочарован россиянами".

Детали: Венс подчеркнул, что окончание войны будет зависеть от того, смогут ли Россия и Украина найти "золотую середину".

Он также отметил "значительные уступки" со стороны России американцам по вопросу войны в Украине — в частности, что Москва якобы больше не стремится установить в Киеве марионеточный режим и якобы согласна на определённые гарантии безопасности для Украины.

Прямая речь Венса: "Я думаю, что россияне пошли на значительные уступки президенту Трампу впервые за три с половиной года. Они действительно были готовы проявить гибкость по некоторым своим основным требованиям, которые раньше считали обязательными для прекращения войны".

Детали: По его словам, полной договорённости пока нет, иначе война уже была бы завершена.

Прямая речь Венса: "Я не сказал, что они уступили во всём, но то, на что они согласились, — это признание того, что Украина сохранит территориальную целостность после войны, они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве — это, конечно, было главным требованием в начале, и, что важно, они признали, что будет гарантирована определённая безопасность".

Детали: В то же время он признал, что в вопросе территории уступок со стороны России нет.

российско-украинская войнаСША
