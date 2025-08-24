Зеленський натякнув, що доля нафтопроводу "Дружба" залежить від угорського вето на вступ України в ЄС

Президент Володимир Зеленський натякнув, що удари по нафтопроводу "Дружба" мають безпосередній зв’язок з позицією Угорщини щодо вступу України в ЄС.

Джерело: спільна пресконференція Зеленського із прем’єром Канади Марком Карні у Києві, передає "Європейська правда"

Деталі: Журналістка запитала Зеленського, чи отримала Україна більше важелів впливу на угорського прем’єра Віктора Орбана після ударів по "Дружбі" та звернення Зеленського до президента США Дональда Трампа з проханням допомогти зняти вето на переговорний процес щодо вступу України до ЄС.

Пряма мова Зеленського: "Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини".

Деталі: Раніше "Європейська правда" повідомляла, що питання нафтопроводу "Дружба", який забезпечує постачання нафти в Угорщину, стало частиною українсько-угорського діалогу.

Ключове у ньому — вето Орбана на відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу.

