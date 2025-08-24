Зеленський натякнув, що доля нафтопроводу "Дружба" залежить від угорського вето на вступ України в ЄС
Президент Володимир Зеленський натякнув, що удари по нафтопроводу "Дружба" мають безпосередній зв’язок з позицією Угорщини щодо вступу України в ЄС.
Джерело: спільна пресконференція Зеленського із прем’єром Канади Марком Карні у Києві, передає "Європейська правда"
Деталі: Журналістка запитала Зеленського, чи отримала Україна більше важелів впливу на угорського прем’єра Віктора Орбана після ударів по "Дружбі" та звернення Зеленського до президента США Дональда Трампа з проханням допомогти зняти вето на переговорний процес щодо вступу України до ЄС.
Пряма мова Зеленського: "Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини".
Деталі: Раніше "Європейська правда" повідомляла, що питання нафтопроводу "Дружба", який забезпечує постачання нафти в Угорщину, стало частиною українсько-угорського діалогу.
Ключове у ньому — вето Орбана на відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу.
Що цьому передувало:
- 21 серпня президент Зеленський заявив, що звертався до свого американського візаві Дональда Трампа з проханням вплинути на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, аби той не блокував вступ України до Європейського Союзу.
- 22 серпня Угорщина отримала повідомлення, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав атаки".
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.
- Окремо міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.