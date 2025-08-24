Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський натякнув, що доля нафтопроводу "Дружба" залежить від угорського вето на вступ України в ЄС

Ольга Кацімон, Іванна КостінаНеділя, 24 серпня 2025, 20:00
Зеленський натякнув, що доля нафтопроводу Дружба залежить від угорського вето на вступ України в ЄС
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський натякнув, що удари по нафтопроводу "Дружба" мають безпосередній зв’язок з позицією Угорщини щодо вступу України в ЄС.

Джерело: спільна пресконференція Зеленського із прем’єром Канади Марком Карні у Києві, передає "Європейська правда"

Деталі: Журналістка запитала Зеленського, чи отримала Україна більше важелів впливу на угорського прем’єра Віктора Орбана після ударів по "Дружбі" та звернення Зеленського до президента США Дональда Трампа з проханням допомогти зняти вето на переговорний процес щодо вступу України до ЄС.

Реклама:

Пряма мова Зеленського: "Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини".

Деталі: Раніше "Європейська правда" повідомляла, що питання нафтопроводу "Дружба", який забезпечує постачання нафти в Угорщину, стало частиною українсько-угорського діалогу.

Ключове у ньому — вето Орбана на відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу.

РЕКЛАМА:

Що цьому передувало:

  • 21 серпня президент Зеленський заявив, що звертався до свого американського візаві Дональда Трампа з проханням вплинути на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, аби той не блокував вступ України до Європейського Союзу.
  • 22 серпня Угорщина отримала повідомлення, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав атаки".
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.
  • Окремо міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

ЗеленськийУгорщинаОрбаннафта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Глава МЗС Угорщини обурився через заяву Зеленського щодо "Дружби"
відеоГУР і Третя штурмова звільнили Новомихайлівку на Донеччині
Венс заявив, що війна в Україні може завершитися упродовж 6 місяців
фотоЗ російського полону повернули журналіста Хилюка
відеоЗ російського полону звільнили колишнього мера Херсона
Канада передасть Україні дрони, боєприпаси та бронетехніку на понад $700 млн
Усі новини...
Зеленський
Лавров заявив, що Зеленський не має легітимності для підписання документів з РФ
Зеленський нагородив сенаторів США, які ініціювали санкції проти РФ
Зеленський: Україні не потрібен дозвіл США для ударів по РФ
Останні новини
21:17
Глава МЗС Угорщини обурився через заяву Зеленського щодо "Дружби"
20:58
За тиждень Нацбанк продав 551 мільйон доларів
20:24
Літак з російськими туристами екстрено сів у Таллінні через атаку українських дронів
20:08
відеоГУР і Третя штурмова звільнили Новомихайлівку на Донеччині
20:00
Зеленський натякнув, що доля нафтопроводу "Дружба" залежить від угорського вето на вступ України в ЄС
19:50
Свириденко поговорила з Келлогом про гарантії безпеки для України
19:37
Лавров пояснив, що хотів сказати светром з написом "СССР" на Алясці
19:21
Венс заявив, що війна в Україні може завершитися упродовж 6 місяців
19:18
Лавров поставив умову, за якої Україна "має право на існування"
18:58
Зеленський нагородив генсека Ради Європи, єврокомісара і низку європейських лідерів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: