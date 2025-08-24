Зеленский намекнул, что судьба нефтепровода "Дружба" зависит от венгерского вето на вступление Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский намекнул, что удары по нефтепроводу "Дружба" имеют непосредственную связь с позицией Венгрии относительно вступления Украины в ЕС.

Источник: совместная пресс-конференция Зеленского с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве, передает "Европейская правда"

Детали: Журналистка спросила Зеленского, получила ли Украина больше рычагов влияния на венгерского премьера Виктора Орбана после ударов по "Дружбе" и обращения Зеленского к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь снять вето на переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.

Реклама:

Прямая речь Зеленского: "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии".

Детали: Ранее "Европейская правда" сообщала, что вопрос нефтепровода "Дружба", обеспечивающего поставки нефти в Венгрию, стал частью украинско-венгерского диалога.

Ключевым в нем является вето Орбана на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

РЕКЛАМА:

Что этому предшествовало: