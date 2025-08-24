Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский намекнул, что судьба нефтепровода "Дружба" зависит от венгерского вето на вступление Украины в ЕС

Ольга Кацимон, Иванна КостинаВоскресенье, 24 августа 2025, 20:00
Зеленский намекнул, что судьба нефтепровода Дружба зависит от венгерского вето на вступление Украины в ЕС
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский намекнул, что удары по нефтепроводу "Дружба" имеют непосредственную связь с позицией Венгрии относительно вступления Украины в ЕС.

Источник: совместная пресс-конференция Зеленского с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве, передает "Европейская правда"

Детали: Журналистка спросила Зеленского, получила ли Украина больше рычагов влияния на венгерского премьера Виктора Орбана после ударов по "Дружбе" и обращения Зеленского к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь снять вето на переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.

Реклама:

Прямая речь Зеленского: "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии".

Детали: Ранее "Европейская правда" сообщала, что вопрос нефтепровода "Дружба", обеспечивающего поставки нефти в Венгрию, стал частью украинско-венгерского диалога.

Ключевым в нем является вето Орбана на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

РЕКЛАМА:

Что этому предшествовало:

  • 21 августа президент Зеленский заявил, что обращался к своему американскому визави Дональду Трампу с просьбой повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.
  • 22 августа Венгрия получила сообщение, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе "уже в третий раз за короткое время подвергся атаке".
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что зол.
  • Отдельно министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

ЗеленскийВенгрияОрбаннефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Глава МИД Венгрии возмутился заявлением Зеленского о "Дружбе"
видеоГУР и Третья штурмовая освободили Новомихайловку в Донецкой области
Венс заявил, что война в Украине может завершиться в течение шести месяцев
фотоИз российского плена вернули журналиста Хилюка
видеоИз российского плена освободили бывшего мэра Херсона
Канада передаст Украине дроны, боеприпасы и бронетехнику на сумму более $700 млн
Все новости...
Зеленский
Лавров заявил, что Зеленский нелегитимен, чтобы подписывать документы с РФ
Зеленский наградил сенаторов США, которые инициировали санкции против РФ
Зеленский: Украине не нужно разрешение США для ударов по РФ
Последние новости
22:22
Враг больше всего атаковал на Покровском и Новопавловском направлениях – Генштаб
22:04
В Днепропетровской области полицейский застрелил мужчину, который ранил 5 человек
22:01
Как хорошо вы знаете Украину? Пройдите тест к 34-летию Независимости
21:47
Вучич на фоне протестов обещает улучшение стандартов жизни
21:17
Глава МИД Венгрии возмутился заявлением Зеленского о "Дружбе"
20:58
За неделю Нацбанк продал 551 миллион долларов
20:24
Самолет с российскими туристами экстренно сел в Таллинне из-за атаки украинских дронов
20:08
видеоГУР и Третья штурмовая освободили Новомихайловку в Донецкой области
20:00
Зеленский намекнул, что судьба нефтепровода "Дружба" зависит от венгерского вето на вступление Украины в ЕС
19:50
Свириденко поговорила с Келлогом о гарантиях безопасности для Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: