Зеленский намекнул, что судьба нефтепровода "Дружба" зависит от венгерского вето на вступление Украины в ЕС
Президент Владимир Зеленский намекнул, что удары по нефтепроводу "Дружба" имеют непосредственную связь с позицией Венгрии относительно вступления Украины в ЕС.
Источник: совместная пресс-конференция Зеленского с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве, передает "Европейская правда"
Детали: Журналистка спросила Зеленского, получила ли Украина больше рычагов влияния на венгерского премьера Виктора Орбана после ударов по "Дружбе" и обращения Зеленского к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь снять вето на переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.
Прямая речь Зеленского: "Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии".
Детали: Ранее "Европейская правда" сообщала, что вопрос нефтепровода "Дружба", обеспечивающего поставки нефти в Венгрию, стал частью украинско-венгерского диалога.
Ключевым в нем является вето Орбана на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Что этому предшествовало:
- 21 августа президент Зеленский заявил, что обращался к своему американскому визави Дональду Трампу с просьбой повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.
- 22 августа Венгрия получила сообщение, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе "уже в третий раз за короткое время подвергся атаке".
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что зол.
- Отдельно министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.