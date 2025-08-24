ГУР і Третя штурмова звільнили Новомихайлівку на Донеччині

Головне управління розвідки повідомило про повернення під контроль України Новомихайлівки Донецької області на Лиманському напрямку.

Джерело: ГУР

Деталі: Операцію проведено силами департаменту активних дій ГУР МО України, зокрема підрозділу "Артан", і 2-го штурмбату Третьої штурмової бригади. Підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над Новомихайлівкою.

Дослівно: "Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Завдяки злагодженій роботі розвідки, штурмовиків, важкої техніки та БПЛА українські підрозділи поліпшили тактичне положення та посилили оборону смуги на напрямку.

Станом на зараз Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії. Наші прапори повертаються туди, де й мають бути".

Деталі: ГУР опублікувало також відео операції.

Що передувало: 24 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив звільнення села Зелений Гай на Донеччині, а також повідомив про повернення контролю ще над двома селами області – Михайлівка і Володимирівка.