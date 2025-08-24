Все разделы
ГУР и Третья штурмовая освободили Новомихайловку в Донецкой области

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 августа 2025, 20:08
ГУР и Третья штурмовая освободили Новомихайловку в Донецкой области
Новомихайловка на Лиманском направлении, deepstatemap

Главное управление разведки сообщило о возвращении под контроль Украины Новомихайловки Донецкой области на Лиманском направлении.

Источник: ГУР

Детали: Операция проведена силами департамента активных действий ГУР МО Украины, в частности подразделения "Артан", и 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады. Подразделения выбили оккупантов и восстановили контроль над Новомихайловкой.

Дословно: "Согласно перехватам, операция застала оккупантов врасплох. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта.

Благодаря слаженной работе разведки, штурмовиков, тяжелой техники и БПЛА украинские подразделения улучшили тактическое положение и усилили оборону полосы на направлении.

На данный момент Новомихайловка зачищена от россиян и находится под полным контролем украинской армии. Наши флаги возвращаются туда, где и должны быть".

Детали: ГУР также опубликовало видео операции.

Что предшествовало: 24 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил освобождение села Зеленый Гай в Донецкой области, а также сообщил о возвращении контроля еще над двумя селами области – Михайловка и Владимировка.

Донецкая областьдеоккупацияГУРВооруженные силы
В День Независимости Украина провела с РФ обмен пленными
Сырский сообщил об освобождении трех сел в Донецкой области
Лавров заявил, что Зеленский нелегитимен, чтобы подписывать документы с РФ
Зеленский намекнул, что судьба нефтепровода "Дружба" зависит от венгерского вето на вступление Украины в ЕС
