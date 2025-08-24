ГУР и Третья штурмовая освободили Новомихайловку в Донецкой области
Главное управление разведки сообщило о возвращении под контроль Украины Новомихайловки Донецкой области на Лиманском направлении.
Источник: ГУР
Детали: Операция проведена силами департамента активных действий ГУР МО Украины, в частности подразделения "Артан", и 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады. Подразделения выбили оккупантов и восстановили контроль над Новомихайловкой.
Дословно: "Согласно перехватам, операция застала оккупантов врасплох. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта.
Благодаря слаженной работе разведки, штурмовиков, тяжелой техники и БПЛА украинские подразделения улучшили тактическое положение и усилили оборону полосы на направлении.
На данный момент Новомихайловка зачищена от россиян и находится под полным контролем украинской армии. Наши флаги возвращаются туда, где и должны быть".
Детали: ГУР также опубликовало видео операции.
Что предшествовало: 24 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил освобождение села Зеленый Гай в Донецкой области, а также сообщил о возвращении контроля еще над двумя селами области – Михайловка и Владимировка.