Частина Сумського району залишилася без світла через удари РФ по інфраструктурі

У частині населених пунктів Сумського району в неділю ввечері зникла електроенергія через удари РФ по критичній інфраструктурі, у Сумах і Білопіллі пролунали вибухи.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров, "Суспільне Суми", Сумиобленерго

Пряма мова Григорова: "Внаслідок атаки РФ знеструмлено населені пункти Сумського району – без світла залишилася частина Білопільської та Ворожбянської громад. Ремонтні бригади розпочнуть відновлювати електропостачання, коли це дозволить безпекова ситуація.

Сьогодні ввечері ворог знову бив по цивільній інфраструктурі області – застосував керовані авіабомби та ударні дрони. На щастя, обійшлося без постраждалих".

Деталі: "Суспільне Суми" повідомляє про вибухи в Білопіллі, а згодом у Сумах.

Як пише видання, у Білопіллі два російські ударні БпЛА влучили у підстанцію. Частина міста залишилася без світла. Жителів Білопілля просять запастися водою, повідомили у міськраді.

Дослівно Сумиобленерго: "Перебої з розподілом електроенергії в частині Сумського району пов'язані з ударами армії РФ по критичній інфраструктурі".