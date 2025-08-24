Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Частина Сумського району залишилася без світла через удари РФ по інфраструктурі

Катерина ТищенкоНеділя, 24 серпня 2025, 22:58
Частина Сумського району залишилася без світла через удари РФ по інфраструктурі
ілюстративне фото Getty Images

У частині населених пунктів Сумського району в неділю ввечері зникла електроенергія через удари РФ по критичній інфраструктурі, у Сумах і Білопіллі пролунали вибухи.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров, "Суспільне Суми", Сумиобленерго

Пряма мова Григорова: "Внаслідок атаки РФ знеструмлено населені пункти Сумського району – без світла залишилася частина Білопільської та Ворожбянської громад. Ремонтні бригади розпочнуть відновлювати електропостачання, коли це дозволить безпекова ситуація.

Реклама:

Сьогодні ввечері ворог знову бив по цивільній інфраструктурі області – застосував керовані авіабомби та ударні дрони. На щастя, обійшлося без постраждалих".

Деталі: "Суспільне Суми" повідомляє про вибухи в Білопіллі, а згодом у Сумах.

Як пише видання, у Білопіллі два російські ударні БпЛА влучили у підстанцію. Частина міста залишилася без світла. Жителів Білопілля просять запастися водою, повідомили у міськраді.

РЕКЛАМА:

Дослівно Сумиобленерго: "Перебої з розподілом електроенергії в частині Сумського району пов'язані з ударами армії РФ по критичній інфраструктурі".

СумиСумська областьбезпілотникиелектроенергія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сибіга відповів главі МЗС Угорщини: "Не треба вказувати українському президенту, що йому робити"
Глава МЗС Угорщини обурився через заяву Зеленського щодо "Дружби"
відеоГУР і Третя штурмова звільнили Новомихайлівку на Донеччині
Венс заявив, що війна в Україні може завершитися упродовж 6 місяців
фотоЗ російського полону повернули журналіста Хилюка
відеоЗ російського полону звільнили колишнього мера Херсона
Усі новини...
Суми
У Сумах було чути вибухи, район атакують ворожі БпЛА
Росіяни поцілили по університету в Сумах
Росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі Сум
Останні новини
02:40
Російська омбудсменка заявила про зустріч з українським представником в Білорусі
02:00
У Таїланді арештували громадянина Південної Кореї за відмивання $50 млн через криптовалюту
01:18
Росіяни завдали масованого удару дронами по Сумах: понад 10 влучань, горять будинки
01:00
Україна має отримати гарантії безпеки, дуже близькі до членства в НАТО – глава МЗС Німеччини
00:13
Сибіга відповів главі МЗС Угорщини: "Не треба вказувати українському президенту, що йому робити"
23:53
Росіяни вбили мешканку Куп'янська, ще дві постраждали
23:09
гімнастикаУкраїна вдруге в історії виграла золото групових вправ на чемпіонаті світу
22:58
Частина Сумського району залишилася без світла через удари РФ по інфраструктурі
22:27
Незвичайна історія кетчупу: як кілька століть тому томатами "лікували" діарею та проблеми з травленням
22:22
Ворог найбільше атакував на Покровському й Новопавлівському напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: