Часть Сумского района осталась без света из-за ударов РФ по инфраструктуре

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 августа 2025, 22:58
Часть Сумского района осталась без света из-за ударов РФ по инфраструктуре
иллюстративное фото Getty Images

В части населенных пунктов Сумского района в воскресенье вечером пропала электроэнергия из-за ударов РФ по критической инфраструктуре, в Сумах и Белополье прогремели взрывы.

Источник: глава Сумской ОГА Олег Григоров, "Суспільне Суми", Сумыоблэнерго

Прямая речь Григорова: "В результате атаки РФ обесточены населенные пункты Сумского района – без света осталась часть Белопольской и Ворожбянской общин. Ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, когда это позволит ситуация с безопасностью.

Сегодня вечером враг снова нанес удар по гражданской инфраструктуре области – применил управляемые авиабомбы и ударные дроны. К счастью, обошлось без пострадавших".

Детали: "Суспільне Суми" сообщает о взрывах в Белополье, а затем в Сумах.

Как пишет издание, в Белополье два российских ударных БПЛА попали в подстанцию. Часть города осталась без света. Жителей Белополья просят запастись водой, сообщили в горсовете.

Дословно Сумыоблэнерго: "Перебои с распределением электроэнергии в части Сумского района связаны с ударами армии РФ по критической инфраструктуре".

Сумы
