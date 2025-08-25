Усі розділи
Україна має отримати гарантії безпеки, дуже близькі до членства в НАТО – глава МЗС Німеччини

Іван Д'яконовПонеділок, 25 серпня 2025, 01:00
Україна має отримати гарантії безпеки, дуже близькі до членства в НАТО – глава МЗС Німеччини
Йоганн Вадефуль. Фото: Getty Images

Під час Дня відкритих дверей уряду Німеччини у неділю, 24 серпня, міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль заявив, що майбутні безпекові гарантії для України після можливої мирної угоди мають бути максимально наближеними до членства в НАТО.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: За словами Вадефуля, Україна потребує таких гарантій безпеки, "які дуже наближаються до того, що означає членство в НАТО". 

Пряма мова: "Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта (української території, – ред.) буде в безпеці".

Деталі: Вадефуль висловив сподівання, що наполягання на саме таких гарантіях зможе зрештою переконати і російського правителя Володимира Путіна. При цьому він підкреслив, що такі гарантії не становитимуть загрози для Росії.

"Тоді це могло б стати основою для того, щоб ми в Європі нарешті знову мали мир", – зазначив міністр.

Очільник німецької дипломатії наголосив, що гарантії безпеки для України повинні надавати не лише європейські країни. Він закликав розширити коло держав-гарантів і залучити до цього процесу США та інші позаєвропейські країни.

За його словами, близько 30 держав, серед яких і Японія, вже заявили про готовність підтримати Україну.

При цьому Вадефуль застеріг, що "порушення гарантії безпеки буде нападом на Україну".

Міністр наголосив, що мирний договір з Росією не повинна стати "диктаторським миром" на шкоду Україні. Він закликав Путіна припинити агресивну війну та сісти за стіл переговорів.

"Інакше йому слід рахуватися з нашим рішучим опором на боці України", – застеріг Вадефуль.

Німеччинагарантії безпекиросійсько-українська війна
