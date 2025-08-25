Все разделы
Украина должна получить гарантии безопасности, очень близкие к членству в НАТО – глава МИД Германии

Иван ДьяконовПонедельник, 25 августа 2025, 01:00
Украина должна получить гарантии безопасности, очень близкие к членству в НАТО – глава МИД Германии
Йоганн Вадефуль. Фото: Getty Images

Во время Дня открытых дверей правительства Германии в воскресенье, 24 августа, министр иностранных дел Йоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО.

Источник: Deutsche Welle

Детали: По словам Вадефуля, Украина нуждается в таких гарантиях безопасности, "которые очень приближаются к тому, что означает членство в НАТО".

Прямая речь: "Мы не можем требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего количества государств, что по крайней мере остальная часть (украинской территории, – ред.) будет в безопасности".

Детали: Вадефуль выразил надежду, что настаивание на именно таких гарантиях сможет в конечном итоге убедить и российского правителя Владимира Путина. При этом он подчеркнул, что такие гарантии не будут представлять угрозы для России.

"Тогда это могло бы стать основой для того, чтобы мы в Европе наконец снова имели мир", – отметил министр.

Глава немецкой дипломатии подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны предоставлять не только европейские страны. Он призвал расширить круг государств-гарантов и привлечь к этому процессу США и другие внеевропейские страны.

По его словам, около 30 государств, среди которых и Япония, уже заявили о готовности поддержать Украину.

При этом Вадефуль предупредил, что "нарушение гарантии безопасности будет нападением на Украину".

Министр подчеркнул, что мирный договор с Россией не должен стать "диктаторским миром" в ущерб Украине. Он призвал Путина прекратить агрессивную войну и сесть за стол переговоров.

"Иначе ему придется считаться с нашим решительным сопротивлением на стороне Украины", – предупредил Вадефуль.

