Росіяни завдали масованого удару дронами по Сумах: понад 10 влучань, горять будинки

Іван Д'яконовПонеділок, 25 серпня 2025, 01:18
Росіяни завдали масованого удару дронами по Сумах: понад 10 влучань, горять будинки
Фото: Сумська ОВА

В ніч на 25 серпня російські окупаційні війська завдали масованого удару дронами по Сумській громаді. Зафіксовано щонайменше 10 влучань, є загорання житлових будинків.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров, начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко

Деталі: За словами Григорова, ворог вдарив безпілотниками по території Сумської та Роменської громад.

Пряма мова Григорова: Попередньо в обох громадах без жертв, інформація щодо постраждалих уточнюється.

На місцях влучань – пожежі. Триває обстеження та ліквідація наслідків".

Деталі: За даними начальника Сумської МВА, близько опівночі було зафіксовано понад 10 влучань.

"Є загорання житлових будинків у одному зі старостинських округів громади", – повідомив Кривошеєнко.

СумиСумська областьбезпілотникиросійсько-українська війна
