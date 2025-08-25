Росіяни завдали масованого удару дронами по Сумах: понад 10 влучань, горять будинки

В ніч на 25 серпня російські окупаційні війська завдали масованого удару дронами по Сумській громаді. Зафіксовано щонайменше 10 влучань, є загорання житлових будинків.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров, начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко

Деталі: За словами Григорова, ворог вдарив безпілотниками по території Сумської та Роменської громад.

Пряма мова Григорова: Попередньо в обох громадах без жертв, інформація щодо постраждалих уточнюється.

На місцях влучань – пожежі. Триває обстеження та ліквідація наслідків".

Деталі: За даними начальника Сумської МВА, близько опівночі було зафіксовано понад 10 влучань.

"Є загорання житлових будинків у одному зі старостинських округів громади", – повідомив Кривошеєнко.