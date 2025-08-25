Все разделы
Россияне нанесли массированный удар дронами по Сумам: более 10 попаданий, горят дома

Иван ДьяконовПонедельник, 25 августа 2025, 01:18
Россияне нанесли массированный удар дронами по Сумам: более 10 попаданий, горят дома
Фото: Сумская ОВА

В ночь на 25 августа российские оккупационные войска нанесли массированный удар дронами по Сумской общине. Зафиксировано не менее 10 попаданий, есть возгорания жилых домов.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров, начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко

Детали: По словам Григорова, враг ударил беспилотниками по территории Сумской и Роменской общин.

Прямая речь Григорова: Предварительно в обеих общинах без жертв, информация о пострадавших уточняется.

На местах попаданий – пожары. Продолжается обследование и ликвидация последствий".

Детали: По данным начальника Сумской МВА, около полуночи было зафиксировано более 10 попаданий.

"Есть возгорания жилых домов в одном из старостинских округов общины", – сообщил Кривошеенко.

