Россияне нанесли массированный удар дронами по Сумам: более 10 попаданий, горят дома
Понедельник, 25 августа 2025, 01:18
В ночь на 25 августа российские оккупационные войска нанесли массированный удар дронами по Сумской общине. Зафиксировано не менее 10 попаданий, есть возгорания жилых домов.
Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров, начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко
Детали: По словам Григорова, враг ударил беспилотниками по территории Сумской и Роменской общин.
Реклама:
Прямая речь Григорова: Предварительно в обеих общинах без жертв, информация о пострадавших уточняется.
На местах попаданий – пожары. Продолжается обследование и ликвидация последствий".
Детали: По данным начальника Сумской МВА, около полуночи было зафиксировано более 10 попаданий.
РЕКЛАМА:
"Есть возгорания жилых домов в одном из старостинских округов общины", – сообщил Кривошеенко.