МЗС Франції викликало посла США через "неприйнятні" звинувачення в антисемітизмі

Міністерство закордонних справ Франції викликало посла США в Парижі Чарльза Кушнера після того, як він у листі до президента Еммануеля Макрона звинуватив французьку владу у недостатніх діях у боротьбі з антисемітизмом. Париж звинуватив американського дипломата у неприйнятних заявах і порушенні принципу невтручання у внутрішні справи держави.

Джерело: заява міністерства Європи та закордонних справ Франції, лист Кушнера до Макрона

Деталі: Французьке МЗС у неділю оприлюднило заяву, в якій повідомило про виклик Кушнера з’явитися в понеділок до відомства, наголосивши, що його звинувачення є "неприйнятними".

У листі до Макрона Кушнер написав, що понеділок є "81-ю річницею визволення Парижа союзниками, яке поклало край депортації євреїв із французької землі" під час нацистської окупації.

"Я пишу з глибокого занепокоєння з приводу різкого зростання антисемітизму у Франції і відсутності достатніх дій з боку вашого уряду, щоб протистояти йому", – написав Кушнер, якого президент Дональд Трамп призначив на посаду в січні.

"У Франції не минає жодного дня без нападів на євреїв на вулицях, актів наруги над синагогами чи школами або вандалізму єврейських крамниць", – додав він.

"Антисемітизм вже давно спотворив життя Франції, але він вибухнув після варварського нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. Відтоді прохамасівські екстремісти та радикальні активісти ведуть кампанію залякування та насильства по всій Європі. У Франції не минає і дня, щоб на євреїв не нападали на вулицях, не плюндрували синагоги чи школи, не здійснювали актів вандалізму щодо єврейського бізнесу", – продовжив колишній бізнес-партнер Трампа, якого президент США помилував наприкінці свого першого терміну після того, як той був засуджений за податкове шахрайство.

Кушнер також підкреслив, що "антисіонізм – це антисемітизм", і послався на соціологічні дослідження, згідно з якими "половина французької молоді ніколи не чула про Голокост", що, за його словами, викликає занепокоєння щодо системи освіти.

"Опитування свідчать, що більшість громадян Франції вірять: ще один Голокост у Європі цілком можливий. Майже половина французької молоді повідомляє, що ніколи не чула про Голокост", – стверджує американський посол.

"Чого ж навчають дітей у французьких школах, якщо така необізнаність зберігається?" – запитує Кушнер.

У МЗС заявили, що "Франція рішуче відкидає ці звинувачення" Кушнера і що французька влада "повністю мобілізувалася" для боротьби зі зростанням антисемітських актів після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

У Парижі наголосили, що такі заяви суперечать міжнародному праву, принципу невтручання у внутрішні справи держави, а також "не відповідають рівню трансатлантичного партнерства між Францією та США і довірі, яка має існувати між союзниками".

Довідково: Кушнер – Американський забудовник та батько Джареда Кушнера.

Джаред – колишній старший радник Білого дому та чоловік Іванки Трамп, старшої доньки президента США.

Передісторія: