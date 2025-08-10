Рубіо: Визнання Францією Палестинську державу зірвало переговори про перемир’я в Газі

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що рішення президента Франції Еммануеля Макрона визнати Палестинську державу зірвало переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

Джерело: Рубіо в інтерв’ю Eternal Word Television Network

Деталі: Рубіо підкреслив, що переговори з ХАМАС "зірвалися в той самий день, коли Макрон прийняв одностороннє рішення про визнання палестинської держави". За його словами, це рішення дало бойовикам сигнал, що їхні дії можуть бути винагороджені, відповідно знизивши шанси на досягнення припинення вогню.

Реклама:

"Якби я був на місці ХАМАС, я б зробив висновок: "Давайте не будемо припиняти вогонь, нас можуть винагородити, ми можемо заявити про це як про перемогу", – сказав Рубіо.

Що передувало:

30 липня міністри закордонних справ 15 країн підписали спільну декларацію, в якій офіційно закликали до визнання Держави Палестина на Генеральній Асамблеї ООН у вересні.

Після оголошення Емманюеля Макрона про намір визнати Палестинську державу у вересні Рубіо від імені США заявив, що вважає плани французького президента "безвідповідальними".

Передісторія:

РЕКЛАМА: