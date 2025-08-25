ЗСУ знешкодили ще 870 окупантів за добу
Понеділок, 25 серпня 2025, 07:37
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 870 окупантів та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки росіян.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 076 940 (+870) осіб,
- танків – 11 130 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 175 (+8) од,
- артилерійських систем – 31 946 (+48) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53 347 (+291) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59 672 (+79) од,
- спеціальної техніки – 3 948 (+4) од.
Дані уточнюються.