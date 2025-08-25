Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знешкодили ще 870 окупантів за добу

Ірина БалачукПонеділок, 25 серпня 2025, 07:37
ЗСУ знешкодили ще 870 окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 870 окупантів та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.08.25 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 1 076 940 (+870) осіб,
  • танків – 11 130 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23 175 (+8) од,
  • артилерійських систем – 31 946 (+48) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53 347 (+291) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 672 (+79) од,
  • спеціальної техніки – 3 948 (+4) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
документПрацівники НАБУ закликали суд розглядати справу Магамедрасулова у відкритому режимі
Росія атакувала Україну 104-ма дронами, 76 з них знешкодили
На Київщині 7-річний хлопчик застрелив сусідську дівчинку з батькової рушниці – поліція
МЗС Франції викликало посла США через "неприйнятні" звинувачення в антисемітизмі
Сибіга відповів главі МЗС Угорщини: "Не треба вказувати українському президенту, що йому робити"
Глава МЗС Угорщини обурився через заяву Зеленського щодо "Дружби"
Усі новини...
Росія
ЗСУ завдали удару по Сизранському НПЗ в Самарській області РФ
У Ленінградській області горить порт після атаки безпілотників
Сили оборони відмінусували ще 910 російських вояк
Останні новини
12:27
DOU: Майже 50% айтівців думають про виїзд з України
12:12
Росія "відкрила" Маріуполь та Бердянськ для іноземних суден
12:03
Сибіга відрізав Лаврову: Абсурдно слухати про легітимність від людини, яка не має жодної легітимності
12:00
Китай купив два нафтових родовища у підсанкційної Венесуели
11:58
документПрацівники НАБУ закликали суд розглядати справу Магамедрасулова у відкритому режимі
11:40
М'яке покарання не стримує порушників кордону: у ДПСУ розповіли про рекордсменів-рецидивістів
11:37
TikTok звільняє сотні модераторів через впровадження ШІ
11:31
відеоРосіян привітали з Днем незалежності України роликом про справжні втрати армії РФ – джерело
11:31
Україна вироблятиме далекобійні безпілотники спільно з Литвою
11:30
"Якщо погодимось на білінгвізм – це буде початок кінця нашої боротьби за гідність": мовна омбудсменка
Усі новини...
Реклама:
Реклама: