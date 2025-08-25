Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ обезвредили еще 870 оккупантов за сутки

Ирина БалачукПонедельник, 25 августа 2025, 07:37
ВСУ обезвредили еще 870 оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки обезвредили 870 оккупантов и более 400 единиц вооружения и военной техники россиян.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.08.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 1 076 940 (+870) человек,
  • танков – 11 130 (+1) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 175 (+8) ед.,
  • артиллерийских систем – 31 946 (+48) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 53 347 (+291) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 672 (+79) ед.,
  • специальной техники – 3 948 (+4) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
документСотрудники НАБУ призвали суд рассматривать дело Магамедрасулова в открытом режиме
Россия атаковала Украину 104-мя дронами, 76 из них обезвредили
В Киевской области 7-летний мальчик застрелил соседскую девочку из отцовского ружья – полиция
МИД Франции вызвал посла США из-за "неприемлемых" обвинений в антисемитизме
Сибига ответил главе МИД Венгрии: "Не нужно указывать украинскому президенту, что ему делать"
Глава МИД Венгрии возмутился заявлением Зеленского о "Дружбе"
Все новости...
Росcия
ВСУ нанесли удар по Сызранскому НПЗ в Самарской области РФ
В Ленинградской области горит порт после атаки беспилотников
Силы обороны отминусовали еще 910 российских вояк
Последние новости
12:27
DOU: Почти 50% айтишников думают о выезде из Украины
12:12
Россия "открыла" Мариуполь и Бердянск для иностранных судов
12:03
Сибига отрезал Лаврову: Абсурдно слушать о легитимности от человека, который не имеет никакой легитимности
12:00
Китай купил два нефтяных месторождения у подсанкционной Венесуэлы
11:58
документСотрудники НАБУ призвали суд рассматривать дело Магамедрасулова в открытом режиме
11:40
Мягкое наказание не сдерживает нарушителей границы: в ГПСУ рассказали о рекордсменах-рецидивистах
11:37
TikTok увольняет сотни модераторов из-за внедрения ИИ
11:31
видеоРоссиян поздравили с Днем независимости Украины роликом о реальных потерях армии РФ – источник
11:31
Украина будет производить дальнобойные беспилотники совместно с Литвой
11:30
"Если согласимся на билингвизм – это будет начало конца нашей борьбы за достоинство": языковая омбудсменка
Все новости...
Реклама:
Реклама: