ВСУ обезвредили еще 870 оккупантов за сутки
Понедельник, 25 августа 2025, 07:37
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки обезвредили 870 оккупантов и более 400 единиц вооружения и военной техники россиян.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.08.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 1 076 940 (+870) человек,
- танков – 11 130 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 175 (+8) ед.,
- артиллерийских систем – 31 946 (+48) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 53 347 (+291) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 59 672 (+79) ед.,
- специальной техники – 3 948 (+4) ед.
Данные уточняются.