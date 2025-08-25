ВСУ обезвредили еще 870 оккупантов за сутки

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки обезвредили 870 оккупантов и более 400 единиц вооружения и военной техники россиян.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.08.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 076 940 (+870) человек,

танков – 11 130 (+1) ед.,

боевых бронированных машин – 23 175 (+8) ед.,

артиллерийских систем – 31 946 (+48) ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 53 347 (+291) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 59 672 (+79) ед.,

специальной техники – 3 948 (+4) ед.

Данные уточняются.