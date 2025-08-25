Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу на фронті було 159 зіткнень з ворогом, з них 46 на Покровському напрямку – Генштаб

Анастасія ПроцПонеділок, 25 серпня 2025, 08:35
За добу на фронті було 159 зіткнень з ворогом, з них 46 на Покровському напрямку – Генштаб
фото: Генштаб

За даними українських військових, минулої доби 24 серпня на фронті було зафіксовано 159 бойові зіткнення.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.

Реклама:

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили десять атак загарбників. Також ворог завдав 14 авіаударів, застосувавши при цьому 23 керовані авіабомби, та здійснив 206 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.

РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку ворог атакував двадцять разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Греківка, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Середнє, Дронівка, Шандриголове, Серебрянка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дванадцять спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували в районах Майського та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак неподалік Щербинівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 46 штурмів агресора в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 31 атаку поблизу населених пунктів Зелене Поле, Іскра, Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Темирівка – в бік населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Новогеоргіївка та Комишуваха.

Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку поблизу населеного пункту Приморське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Генштабросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
документПрацівники НАБУ закликали суд розглядати справу Магамедрасулова у відкритому режимі
Росія атакувала Україну 104-ма дронами, 76 з них знешкодили
На Київщині 7-річний хлопчик застрелив сусідську дівчинку з батькової рушниці – поліція
МЗС Франції викликало посла США через "неприйнятні" звинувачення в антисемітизмі
Сибіга відповів главі МЗС Угорщини: "Не треба вказувати українському президенту, що йому робити"
Глава МЗС Угорщини обурився через заяву Зеленського щодо "Дружби"
Усі новини...
Генштаб
Ворог найбільше атакував на Покровському й Новопавлівському напрямках – Генштаб
ЗСУ завдали удару по Сизранському НПЗ в Самарській області РФ
Зеленський присвоїв нові звання начальнику Генштабу та іншим посадовцям
Останні новини
12:27
DOU: Майже 50% айтівців думають про виїзд з України
12:12
Росія "відкрила" Маріуполь та Бердянськ для іноземних суден
12:03
Сибіга відрізав Лаврову: Абсурдно слухати про легітимність від людини, яка не має жодної легітимності
12:00
Китай купив два нафтових родовища у підсанкційної Венесуели
11:58
документПрацівники НАБУ закликали суд розглядати справу Магамедрасулова у відкритому режимі
11:40
М'яке покарання не стримує порушників кордону: у ДПСУ розповіли про рекордсменів-рецидивістів
11:37
TikTok звільняє сотні модераторів через впровадження ШІ
11:31
відеоРосіян привітали з Днем незалежності України роликом про справжні втрати армії РФ – джерело
11:31
Україна вироблятиме далекобійні безпілотники спільно з Литвою
11:30
"Якщо погодимось на білінгвізм – це буде початок кінця нашої боротьби за гідність": мовна омбудсменка
Усі новини...
Реклама:
Реклама: