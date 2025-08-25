За добу на фронті було 159 зіткнень з ворогом, з них 46 на Покровському напрямку – Генштаб

За даними українських військових, минулої доби 24 серпня на фронті було зафіксовано 159 бойові зіткнення.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили десять атак загарбників. Також ворог завдав 14 авіаударів, застосувавши при цьому 23 керовані авіабомби, та здійснив 206 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував двадцять разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Греківка, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Середнє, Дронівка, Шандриголове, Серебрянка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дванадцять спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували в районах Майського та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак неподалік Щербинівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 46 штурмів агресора в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 31 атаку поблизу населених пунктів Зелене Поле, Іскра, Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Темирівка – в бік населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Новогеоргіївка та Комишуваха.

Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку поблизу населеного пункту Приморське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.