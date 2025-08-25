За сутки на фронте было 159 столкновений с врагом, из них 46 на Покровском направлении – Генштаб

По данным украинских военных, за прошедшие сутки 24 августа на фронте было зафиксировано 159 боевых столкновений.

Источник: Генштаб

Детали: В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 159 боевых столкновений.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 14 авиаударов, применив при этом 23 управляемые авиабомбы, и совершил 206 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении вчера состоялось десять атак захватчиков. Украинские защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал двадцать раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Грековка, Торское, Ивановка, Редкодуб, Карповка и в сторону населенных пунктов Среднее, Дроновка, Шандриголовое, Серебрянка.

На Северском направлении враг совершил двенадцать попыток прорыва в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Майского и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку Щербиновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 46 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Затишок, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Удачное, Шахово, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лысовка, Зверево и в сторону населенных пунктов Родинское, Новоукраинка, Красный Лиман, Покровск.

На Новопавловском направлении противник совершил 31 атаку вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Искра, Свободное Поле, Малиевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка – в сторону населенных пунктов Филиал, Новониколаевка, Новогеоргиевка и Камышеваха.

Силы обороны отбили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении вблизи населенного пункта Приморское.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.