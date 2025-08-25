Росіяни атакували дроном авто на Сумщині: 1 загиблий, 2 поранених
Понеділок, 25 серпня 2025, 08:45
Одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російського удару безпілотником по приватному авто на Сумщині вранці 25 серпня.
Джерело: прокуратура Сумщини в Telegram
Дослівно прокуратура: "25 серпня близько 05:00 год окупанти атакували безпілотником приватний автомобіль, який рухався по території с. Нова Слобода Конотопського району Сумської області. 37-річний водій загинув, також поранено пасажирів – 56-річну жінка та її 62-річного чоловіка".
Деталі: За цим фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини).