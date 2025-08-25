Все разделы
Россияне атаковали дроном автомобиль в Сумской области: 1 погибший, 2 раненых

Ирина БалачукПонедельник, 25 августа 2025, 08:45
Фото прокуратуры

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российского удара беспилотником по частному автомобилю в Сумской области утром 25 августа.

Источник: прокуратура Сумской области в Telegram

Дословно прокуратура: "25 августа около 05:00 оккупанты атаковали беспилотником частный автомобиль, который двигался по территории с. Новая Слобода Конотопского района Сумской области. 37-летний водитель погиб, также ранены пассажиры – 56-летняя женщина и ее 62-летний муж".

Детали: По данному факту расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК (совершение военных преступлений, повлекшее гибель человека).

