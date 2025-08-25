З неанонсованим візитом до Києва прибув віцеканцлер Німеччини

Ларс Клінгбайль на вокзалі у Києві. фото з Х агенції DPA

Віцеканцлер Німеччини та міністр фінансів Ларс Клінгбайль 25 серпня прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Після прибуття він заявив, що лідер РФ Володимир Путін має усвідомлювати, що підтримка Німеччиною України не ослабне.

"Путін не повинен мати ілюзій, що підтримка Німеччиною України може зникнути", – сказав Клінгбайль, лідер Соціал-демократичної партії, яка є молодшим партнером у коаліційному уряді канцлера Фрідріха Мерца.

"Навпаки: ми залишаємося другим за величиною партнером України у світі та найбільшим в Європі. Україна може і надалі покладатися на Німеччину", – сказав Клінгбайль.

Він заявив, що Україна повинна бути залученою до мирних переговорів, а для тривалого миру необхідне припинення вогню і надійні гарантії безпеки.

"З цією метою ми тісно координуємо наші дії на міжнародному рівні", – сказав він.

Передісторія: