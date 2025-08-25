З неанонсованим візитом до Києва прибув віцеканцлер Німеччини
Віцеканцлер Німеччини та міністр фінансів Ларс Клінгбайль 25 серпня прибув з неанонсованим візитом до Києва.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: Після прибуття він заявив, що лідер РФ Володимир Путін має усвідомлювати, що підтримка Німеччиною України не ослабне.
"Путін не повинен мати ілюзій, що підтримка Німеччиною України може зникнути", – сказав Клінгбайль, лідер Соціал-демократичної партії, яка є молодшим партнером у коаліційному уряді канцлера Фрідріха Мерца.
"Навпаки: ми залишаємося другим за величиною партнером України у світі та найбільшим в Європі. Україна може і надалі покладатися на Німеччину", – сказав Клінгбайль.
Він заявив, що Україна повинна бути залученою до мирних переговорів, а для тривалого миру необхідне припинення вогню і надійні гарантії безпеки.
"З цією метою ми тісно координуємо наші дії на міжнародному рівні", – сказав він.
Передісторія:
- Клінгбайль не підтримав заклик премʼєра Баварії Маркуса Зьодера з ХСС позбавити усіх біженців з України соціальних виплат.
- Також Клінгбайль виправдав значне збільшення військових витрат Німеччини, заявивши, що це необхідно для протистояння загрозі з боку російського правителя