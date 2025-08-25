С неанонсированным визитом в Киев прибыл вице-канцлер Германии

Ларс Клингбайль на вокзале в Киеве. Фото из Х агентства DPA

Вице-канцлер Германии и министр финансов Ларс Клингбайль 25 августа прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По прибытии он заявил, что лидер РФ Владимир Путин должен осознавать, что поддержка Германией Украины не ослабнет.

"Путин не должен иметь иллюзий, что поддержка Германией Украины может исчезнуть", – сказал Клингбайль, лидер Социал-демократической партии, которая является младшим партнером в коалиционном правительстве канцлера Фридриха Мерца.

"Наоборот: мы остаемся вторым по величине партнером Украины в мире и крупнейшим в Европе. Украина может и в дальнейшем полагаться на Германию", – сказал Клингбайль.

Он заявил, что Украина должна быть вовлечена в мирные переговоры, а для длительного мира необходимо прекращение огня и надежные гарантии безопасности.

"С этой целью мы тесно координируем наши действия на международном уровне", – сказал он.