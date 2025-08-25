Усі розділи
Прем’єр-міністр Норвегії прибув до Києва

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцПонеділок, 25 серпня 2025, 10:38
Ілюстративне фото: Getty Images

У понеділок, 25 серпня, до України прибув прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги

Деталі: Сибіга зустрічав норвезького прем’єра на залізничному вокзалі у Києві.

Очільник українського МЗС також поінформував, що у Києві у Стьоре заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Сибіга назвав Норвегію одним із найближчих союзників України, а також додав, що цей візит "є сильним знаком солідарності та підтримки нашого народу".

Нагадаємо:

  • Повідомляли також, що 25 серпня до Києва прибув віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль.
  • А 24 серпня Україну вперше відвідав прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

