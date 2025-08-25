Прем’єр-міністр Норвегії прибув до Києва
У понеділок, 25 серпня, до України прибув прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги
Деталі: Сибіга зустрічав норвезького прем’єра на залізничному вокзалі у Києві.
Today in the morning, together with @AndriyYermak, we met Prime Minister @jonasgahrstore at the Kyiv train station. Norway is one of our closest allies. Prime Minister’s visit for talks with President @ZelenskyyUa is a strong sign of solidarity and support for our people. pic.twitter.com/fZ31MtQ7OZ— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 25, 2025
Очільник українського МЗС також поінформував, що у Києві у Стьоре заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським.
Сибіга назвав Норвегію одним із найближчих союзників України, а також додав, що цей візит "є сильним знаком солідарності та підтримки нашого народу".
Нагадаємо:
- Повідомляли також, що 25 серпня до Києва прибув віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль.
- А 24 серпня Україну вперше відвідав прем’єр-міністр Канади Марк Карні.