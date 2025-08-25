Премьер-министр Норвегии прибыл в Киев
В понедельник, 25 августа, в Украину прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на запись министра иностранных дел Украины Андрея Сыбиги
Детали: Сибига встречал норвежского премьера на железнодорожном вокзале в Киеве.
Today in the morning, together with @AndriyYermak, we met Prime Minister @jonasgahrstore at the Kyiv train station. Norway is one of our closest allies. Prime Minister’s visit for talks with President @ZelenskyyUa is a strong sign of solidarity and support for our people. pic.twitter.com/fZ31MtQ7OZ— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 25, 2025
Глава украинского МИД также сообщил, что в Киеве у Стёре запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским.
Сибига назвал Норвегию одним из ближайших союзников Украины, а также добавил, что этот визит "является сильным знаком солидарности и поддержки нашего народа".
Напомним:
- Сообщалось также, что 25 августа в Киев прибыл вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль.
- А 24 августа Украину впервые посетил премьер-министр Канады Марк Карни.