Премьер-министр Норвегии прибыл в Киев

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 25 августа 2025, 10:38
Премьер-министр Норвегии прибыл в Киев
Иллюстративное фото: Getty Images

В понедельник, 25 августа, в Украину прибыл премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на запись министра иностранных дел Украины Андрея Сыбиги

Детали: Сибига встречал норвежского премьера на железнодорожном вокзале в Киеве.

Глава украинского МИД также сообщил, что в Киеве у Стёре запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Сибига назвал Норвегию одним из ближайших союзников Украины, а также добавил, что этот визит "является сильным знаком солидарности и поддержки нашего народа".

Напомним:

  • Сообщалось также, что 25 августа в Киев прибыл вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль.
  • А 24 августа Украину впервые посетил премьер-министр Канады Марк Карни.

