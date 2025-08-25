Усі розділи
М'яке покарання не стримує порушників кордону: у ДПСУ розповіли про рекордсменів-рецидивістів

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 серпня 2025, 11:40
М'яке покарання не стримує порушників кордону: у ДПСУ розповіли про рекордсменів-рецидивістів
Андрій Демченко. фото Дмитра Сливного, ДПСУ

У Держприкордонслужбі кажуть, що передбачене чинним законодавством адміністративне покарання за порушення державного кордону не стримує порушників і є занадто м’яким.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Деталі: За словами офіцера, передбачена нині адміністративна відповідальність, тобто незначні суми штрафів не зупиняють порушників. Станом на зараз прикордонники складають адміністративні протоколи і передають ці справи на розгляд суду, і суд уже виносить рішення щодо притягнення чи не притягнення до відповідальності.

Відповідаючи на запитання журналіста, Демченко зазначив, що така мінімальна відповідальність порушників перед законом за спробу незаконного перетину кордону – це м’яке покарання, і воно не стримує людей від того, щоб вони не вчергове йшли на такі кроки.

Якщо порівнювати спроби незаконного перетину кордону до 24 лютого 2022 року і зараз, то це в рази й рази більше, сказав речник ДПСУ.

Офіцер вказав, що з початку цього року прикордонники затримали більше 13 тисяч громадян за порушення законодавства із прикордонних питань, в тому числі і за спроби незаконного перетину кордону.  Кримінальна відповідальність ж передбачена лише організаторам незаконного переправлення осіб через кордон.

Пряма мова: "Є особи, яких ми затримуємо і три, і чотири рази. А є рекордсмени, яких затримуємо більше десяти разів за те, що вони намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон. І люди, на жаль, за це готові сплачувати кошти, які в рази більші, ніж штрафи, які передбачені порушникам".

Передісторія:

