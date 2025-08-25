Мягкое наказание не сдерживает нарушителей границы: в ГПСУ рассказали о рекордсменах-рецидивистах

В Госпогранслужбе говорят, что предусмотренное действующим законодательством административное наказание за нарушение государственной границы не сдерживает нарушителей и является слишком мягким.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Детали: По словам офицера, предусмотренная в настоящее время административная ответственность, то есть незначительные суммы штрафов, не останавливают нарушителей. На данный момент пограничники составляют административные протоколы и передают эти дела на рассмотрение суда, и суд уже выносит решение о привлечении или непривлечении к ответственности.

Отвечая на вопрос журналиста, Демченко отметил, что такая минимальная ответственность нарушителей перед законом за попытку незаконного пересечения границы – это мягкое наказание, и оно не удерживает людей от того, чтобы они в очередной раз шли на такие шаги.

Если сравнивать попытки незаконного пересечения границы до 24 февраля 2022 года и сейчас, то это в разы и разы больше, сказал спикер ГПСУ.

Офицер указал, что с начала этого года пограничники задержали более 13 тысяч граждан за нарушение законодательства по пограничным вопросам, в том числе и за попытки незаконного пересечения границы. Уголовная ответственность же предусмотрена только организаторам незаконной переправки лиц через границу.

Прямая речь: "Есть лица, которых мы задерживаем и три, и четыре раза. А есть рекордсмены, которых задерживаем более десяти раз за то, что они пытаются незаконным способом пересечь границу. И люди, к сожалению, за это готовы платить средства, которые в разы превышают штрафы, предусмотренные для нарушителей".

Предыстория: