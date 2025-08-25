Глава МЗС Андрій Сибіга назвав абсурдними заявив російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського, адже саме в РФ керівника держави не змінювали уже понад 25 років.

Джерело: МЗС в Telegram

Пряма мова Сибіги: "Немає нічого більш абсурдного, ніж лекція про легітимність від людини, яка просиділа в своєму кріслі 21 рік, служачи тому, хто править вже більше 25 років".

Реклама:

Деталі: За його словами, сам Лавров не має "жодної легітимності", щоб говорити про легітимність.

"Такі необґрунтовані заяви свідчать про те, що Росія відкидає мирні зусилля", – переконаний Сибіга.

Чому це важливо: За Конституцією України, чергові президентські вибори мали пройти в березні 2024 року. Однак закон про воєнний стан забороняє проведення будь-яких виборів в Україні.

РЕКЛАМА:

Путіна "обирали президентом" Росії 5 разів. Фактично він керує країною з 2000 року (у 2008-12 році президентом РФ був ставленик Путіна Дмитро Медведєв). Усі так звані "вибори" в Росії супроводжувалися фальсифікаціями і переслідуванням опозиції.

Передісторія: