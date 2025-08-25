Сибіга відрізав Лаврову: Абсурдно слухати про легітимність від людини, яка не має жодної легітимності
Глава МЗС Андрій Сибіга назвав абсурдними заявив російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського, адже саме в РФ керівника держави не змінювали уже понад 25 років.
Джерело: МЗС в Telegram
Пряма мова Сибіги: "Немає нічого більш абсурдного, ніж лекція про легітимність від людини, яка просиділа в своєму кріслі 21 рік, служачи тому, хто править вже більше 25 років".
Деталі: За його словами, сам Лавров не має "жодної легітимності", щоб говорити про легітимність.
"Такі необґрунтовані заяви свідчать про те, що Росія відкидає мирні зусилля", – переконаний Сибіга.
Чому це важливо: За Конституцією України, чергові президентські вибори мали пройти в березні 2024 року. Однак закон про воєнний стан забороняє проведення будь-яких виборів в Україні.
Путіна "обирали президентом" Росії 5 разів. Фактично він керує країною з 2000 року (у 2008-12 році президентом РФ був ставленик Путіна Дмитро Медведєв). Усі так звані "вибори" в Росії супроводжувалися фальсифікаціями і переслідуванням опозиції.
Передісторія:
- Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не має легітимності, необхідної для підписання юридичних документів з країною-агресором.