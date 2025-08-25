Все разделы
Сибига отрезал Лаврову: Абсурдно слушать о легитимности от человека, который не имеет никакой легитимности

Ирина БалачукПонедельник, 25 августа 2025, 12:03
Глава МИД Андрей Сибига. Фото МИД

Глава МИД Андрей Сибига назвал абсурдными заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского, ведь именно в РФ главу государства не меняли уже более 25 лет.

Источник: МИД в Telegram

Прямая речь Сибиги: "Нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, который просидел в своем кресле 21 год, служа тому, кто правит уже более 25 лет".

Детали: По его словам, сам Лавров не имеет "никакой легитимности", чтобы говорить о легитимности.

"Такие необоснованные заявления свидетельствуют о том, что Россия отвергает мирные усилия", – убежден Сибига.

Почему это важно: Согласно Конституции Украины, очередные президентские выборы должны были пройти в марте 2024 года. Однако закон о военном положении запрещает проведение любых выборов в Украине.

Путина "избирали президентом" России 5 раз. Фактически он руководит страной с 2000 года (в 2008-12 году президентом РФ был ставленник Путина Дмитрий Медведев). Все так называемые "выборы" в России сопровождались фальсификациями и преследованием оппозиции.

Предыстория:

