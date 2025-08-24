Усі розділи
Лавров заявив, що Зеленський не має легітимності для підписання документів з РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 24 серпня 2025, 18:22

Сергій Лавров, фото AFP via Getty Images

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не має легітимності, необхідної для підписання юридичних документів з країною-агресором.

Джерело: Лавров в інтерв'ю телеканалу NBC, відео якого публікують російські ЗМІ

Пряма мова: "Ми визнаємо його (Зеленського – ред.) як де-факто главу режиму. І в цій якості ми готові з ним зустрітися.

Але що стосується підписання юридичних документів... Коли ми дійдемо до моменту, коли будемо підписувати документи, необхідно чітке розуміння з боку всіх, що людина, яка буде підписувати ці документи, матиме легітимність. Відповідно до української Конституції, пан Зеленський на даний момент нею не володіє".

Деталі: При цьому Лавров заявив, що зустріч правителя РФ Володимира Путіна і Зеленського поки не запланована, проте господар Кремля готовий зустрітися із Зеленським, коли для цього буде підготовлено "порядок денний", який "зовсім не готовий".

"Ми не можемо провести зустріч тільки для того, щоб у Зеленського була гарна картинка і він сказав: "Ось, я легітимний". Легітимність – це ще одне питання. Оскільки незалежно від того, коли може відбутися така зустріч, і вона повинна бути дуже добре підготовлена, питання того, хто буде підписувати угоду з боку України – це дуже серйозне питання", – заявив міністр.

Що передувало: 20 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що надавати Україні гарантії безпеки повинні не тільки США, Велика Британія, Франція і Китай, а також і Росія.

У відповідь Зеленський заявив: "Гарантії безпеки Україні потрібні для того, щоб чітко ми з вами, наші діти, онуки знали, що Росія на нас не нападе. Це гарантії безпеки проти агресора… Бо агресор – Росія". 

ЛавровЗеленськийпереговори
