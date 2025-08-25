"Це – ганьба": МЗС України засудило участь режисера Вуді Аллена в московському фестивалі

Міністерство закордонних справ України засудило участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно.

Джерело: заява МЗС України

Дослівно: "МЗС України рішуче засуджує участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Це – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України.

Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років".

Передісторія:

Як писали російські медіа Аллен 24 серпня взяв участь у відеоконференції в рамках Московського міжнародного тижня кіно, де розмірковував про майбутнє кінематографу з огляду на розвиток штучного інтелекту. Також він розповів, що йому завжди подобалося російське кіно.