"Это позор": МИД Украины осудил участие режиссера Вуди Аллена в московском фестивале

Министерство иностранных дел Украины осудило участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино.

Источник: заявление МИД Украины

Дословно: "МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Это – позор и оскорбление жертв украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины.

Реклама:

Участвуя в фестивале, который объединяет сторонников и рупоров Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине ежедневно уже на протяжении 11 лет".

Предыстория: