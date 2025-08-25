"Это позор": МИД Украины осудил участие режиссера Вуди Аллена в московском фестивале
Понедельник, 25 августа 2025, 13:09
Министерство иностранных дел Украины осудило участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино.
Источник: заявление МИД Украины
Дословно: "МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Это – позор и оскорбление жертв украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины.
Участвуя в фестивале, который объединяет сторонников и рупоров Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине ежедневно уже на протяжении 11 лет".
Предыстория:
- Как писали российские СМИ, 24 августа Аллен принял участие в видеоконференции в рамках Московской международной кинонедели, где размышлял о будущем кинематографа с учетом развития искусственного интеллекта. Также он рассказал, что ему всегда нравилось российское кино.