Зеленський: Росія намагається зірвати підготовку України до зими

З метою зриву підготовки до опалювального сезону Росія завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі, що стосується не тільки генерації електрики, але й видобутку природного газу.

Джерело: президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві 25 серпня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдає ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. При чому це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу. Прямо допомагає захищати життя".

Деталі: Глава держави зазначив, що минулої зими щонайменше мільйон українських сімей "були з теплом" завдяки співпраці України з Норвегією.

"Цього року виклики також значні. Вже є рішення Норвегії щодо підтримки наших закупівель газу. І дуже розраховуємо на наступні кроки Норвегії", – додав президент.