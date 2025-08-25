Все разделы
Зеленский: Россия пытается сорвать подготовку Украины к зиме

Валентина РоманенкоПонедельник, 25 августа 2025, 13:44
Зеленский: Россия пытается сорвать подготовку Украины к зиме
Зеленский. фото Офиса президента

С целью сорвать подготовку к отопительному сезону Россия наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, что касается не только генерации электричества, но и добычи природного газа.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Киеве 25 августа, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме, наносит удары по нашей энергетической инфраструктуре. Причем это касается не только генерации электричества, генерации тепла, но и добычи нашего природного газа. Поэтому мы чрезвычайно ценим помощь, которую Норвегия оказывает Украине именно для закупки газа. Прямо помогает защищать жизнь".

Детали: Глава государства отметил, что прошлой зимой по меньшей мере миллион украинских семей "были с теплом" благодаря сотрудничеству Украины с Норвегией.

"В этом году вызовы также значительны. Уже есть решение Норвегии о поддержке наших закупок газа. И очень рассчитываем на следующие шаги Норвегии", – добавил президент.

энергетикавойнаРосcияЗеленский
