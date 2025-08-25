Полиция: Фермеры в Житомирской области с 2021 года выращивали зерно на участках с радиацией

Несколько фермеров в Житомирской области занимались сельским хозяйством на земельном участке площадью более 3000 гектаров, который относится к радиационно опасным.

Источник: сообщение Национальной полиции

Дословно: "В 2021 году поселковый голова незаконно передал в пользование фермерским хозяйствам радиационно опасные земельные участки общей площадью более 3 000 гектаров, которые являются государственной собственностью.

Согласно выводам судебных экспертиз, эти земельные участки являются радиационно опасными и относятся к зоне безусловного (обязательного) отселения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы и принадлежащей государству.

Земля использовалась для выращивания пшеницы, подсолнечника, кукурузы, гречихи, сахарной свеклы и рапса. Зерновые культуры продавались по всей территории государства без проведения обязательного дозиметрического контроля. Таким образом, государству нанесен ущерб на сумму 6,6 миллиона гривен".

Детали: Поселковому голове ОТГ, землеустроителю поселкового совета, трем директорам фермерских хозяйств и бывшему депутату поселкового совета сообщили о подозрении.

Им инкриминируют несколько статей ККУ, среди которых злоупотребление служебным положением, самовольное занятие земельных участков, а также нарушение требований режима радиационной безопасности, совершенные организованной группой и группой по предварительному сговору.

Следствие также проверяет обстоятельства незаконной передачи радиационно опасных земель в течение 2022 года.