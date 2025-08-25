Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиция: Фермеры в Житомирской области с 2021 года выращивали зерно на участках с радиацией

Александр ШумилинПонедельник, 25 августа 2025, 15:30
Полиция: Фермеры в Житомирской области с 2021 года выращивали зерно на участках с радиацией
Фото полиции

Несколько фермеров в Житомирской области занимались сельским хозяйством на земельном участке площадью более 3000 гектаров, который относится к радиационно опасным.

Источник: сообщение Национальной полиции

Дословно: "В 2021 году поселковый голова незаконно передал в пользование фермерским хозяйствам радиационно опасные земельные участки общей площадью более 3 000 гектаров, которые являются государственной собственностью.

Реклама:

Согласно выводам судебных экспертиз, эти земельные участки являются радиационно опасными и относятся к зоне безусловного (обязательного) отселения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы и принадлежащей государству.

Земля использовалась для выращивания пшеницы, подсолнечника, кукурузы, гречихи, сахарной свеклы и рапса. Зерновые культуры продавались по всей территории государства без проведения обязательного дозиметрического контроля. Таким образом, государству нанесен ущерб на сумму 6,6 миллиона гривен".

 
Фото полиции

Детали: Поселковому голове ОТГ, землеустроителю поселкового совета, трем директорам фермерских хозяйств и бывшему депутату поселкового совета сообщили о подозрении.

РЕКЛАМА:

Им инкриминируют несколько статей ККУ, среди которых злоупотребление служебным положением, самовольное занятие земельных участков, а также нарушение требований режима радиационной безопасности, совершенные организованной группой и группой по предварительному сговору.

Следствие также проверяет обстоятельства незаконной передачи радиационно опасных земель в течение 2022 года.

Житомирсельское хозяйствоЧернобыль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
С начала суток на фронте произошло 136 столкновений – Генштаб
Свириденко подтвердила, что ее брат живет за границей: уехал до вторжения РФ
Трамп заявил, что "очень хорошо ладит" с Ким Чен Ыном и хочет с ним еще одну встречу
Трамп объяснил участие США в гарантиях безопасности для Украины
ТЦК: В пункте сбора мобилизованных в Ровенской области от сердечной недостаточности скончался мужчина
СМИ: Залужный отказал Ермаку и не пошел в команду Зеленского, но пообещал не критиковать президента
Все новости...
Житомир
В Житомире задержали подростков, которые по заказу РФ подорвали двух мужчин
В Житомире прогремел взрыв: есть погибший, обстоятельства выясняют полиция и СБУ
Прокуратура: 19-летний житель Житомира заложил взрывчатку во дворе многоэтажек
Последние новости
00:20
Президент Сербии в очередной раз призвал протестующих к диалогу
23:58
видеоУ россиянина снова сдали нервы: Медведев эпично разбил ракетку после вылета с US Open
23:55
В Австрии задержали четырех подозреваемых в подрывах банкоматов
23:36
Вуди Аллен ответил на осуждение МИД Украины из-за выступления на Московском кинофестивале
23:18
Додон пожал руку послу России и помечтал о "стратегическом партнерстве"
23:02
Крупнейшего девелопера Китая исключили из Гонконгской биржи
22:42
Reuters: Администрация Трампа рассматривает возможность ввести санкции против чиновников ЕС
22:31
В прошлом году чиновники задекларировали на 49% больше криптовалюты, чем в 2023 году
22:20
С начала суток на фронте произошло 136 столкновений – Генштаб
22:14
"Это часто дети, которые не могут сказать, где болит". Марта Левченко о проблемах и нуждах паллиативной помощи
Все новости...
Реклама:
Реклама: