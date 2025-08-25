Німеччина взяла на себе зобов'язання щорічно надавати Україні 9 млрд євро

Німецький віцеканцлер Ларс Клінгбайль на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Німеччина зобов'язалась надавати Україні дев'ять мільярдів євро щорічно протягом найближчих років.

Джерело: "Європейска правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Клінгбайля: "Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов'язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно".

Деталі: До того Клінгбайль обговорив із міністром фінансів України Сергієм Марченком продовження та варіанти підтримки України.

По прибутті до Києва зранку 25 серпня Клінгбайль заявив, що глава Кремля Володимир Путін повинен усвідомлювати, що підтримка Німеччиною України не ослабне.

