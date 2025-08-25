Германия взяла на себя обязательство ежегодно предоставлять Украине 9 млрд евро

Немецкий вице-канцлер Ларс Клингбайль на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Германия обязалась предоставлять Украине девять миллиардов евро ежегодно в течение ближайших лет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: Клингбайля: "Как министр финансов, я подчеркнул, и это также было согласовано Федеральным правительством, что мы обязуемся поддерживать Украину в ближайшие годы, тратя 9 миллиардов евро ежегодно".

Детали: До этого Клингбайль обсудил с министром финансов Украины Сергеем Марченко продолжение и варианты поддержки Украины.

По прибытии в Киев утром 25 августа Клингбайль заявил, что глава Кремля Владимир Путин должен осознавать, что поддержка Германией Украины не ослабнет.

Что предшествовало:

