Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський не вважає, що росіяни йдуть на поступки у мирних переговорах

Валентина РоманенкоПонеділок, 25 серпня 2025, 15:58
Зеленський не вважає, що росіяни йдуть на поступки у мирних переговорах
Зеленський. фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський наголошує, що заяви РФ про те, що вони готові не захоплювати далі Україну, не є поступками.

Джерело: глава держави під час зустрічі з міністром фінансів та віце-канцлером уряду Німеччини Ларсом Клінгбейлем, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Що стосується поступок Росії, мені про це невідомо. Я не вважаю, ті речі, які лунали з російської сторони, що вони готові не захоплювати далі Україну – є поступки. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які Росія не контролює".

Реклама:

Деталі: Президент зауважив, що навіть діалог про це – поза міжнародним правом.

Окрім того, Зеленський додав, що терміни зустрічі лідерів залежать виключно від російської сторони, а також від США.

"Бо саме Сполучені Штати Америки запропонували, нагадаю – 7 березня, припинення вогню. Ми це підтримали", – пояснив глава держави.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Віцепрезидент США Джей Ді Венс побачив "значні поступки" росіян американцям у питанні війни в Україні через те, що вони нібито вже не прагнуть встановити у Києві маріонетковий режим і нібито згодні на певні гарантії безпеки для України.

війнапереговориЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський не вважає, що росіяни йдуть на поступки у мирних переговорах
Німеччина взяла на себе зобов'язання щорічно надавати Україні 9 млрд євро
Польський президент ініціював заборону "бандерівського символу"
Навроцький наклав вето на закон про продовження допомоги українцям
оновленоУкраїнська та американська команди матимуть зустріч в кінці тижня – Зеленський  
"Це – ганьба": МЗС України засудило участь режисера Вуді Аллена в московському фестивалі
Усі новини...
Росіян привітали з Днем незалежності України роликом про справжні втрати армії РФ – джерело
Сибіга відрізав Лаврову: Абсурдно слухати про легітимність від людини, яка не має жодної легітимності
Зеленський: Росія намагається зірвати підготовку України до зими
Віцепрем'єр Польщі: рішення Навроцького позбавляє Україну інтернету від польских Starlink
Останні новини
16:09
Келлог: Ми дуже важко працюємо над гарантіями безпеки для України
15:59
Віцепрем'єр Польщі: рішення Навроцького позбавляє Україну інтернету від польских Starlink
15:58
Зеленський не вважає, що росіяни йдуть на поступки у мирних переговорах
15:55
Військові показали, як працює український наземний дрон PROTECTOR із запасом ходу до 400 км
15:54
Держфонд регіонального розвитку знову у дії: що саме фінансуватиме
15:51
Визначився склад збірної України на чемпіонат світу з боксу
15:39
До українських морських портів пішло більше зерна
15:36
На фронт передали новий РЕБ "Верес-2" для захисту від БПЛА зі скидами
15:34
Німеччина взяла на себе зобов'язання щорічно надавати Україні 9 млрд євро
15:31
Мінцифри відкриє в навчальних закладах робототехнічні лабораторії RoboLab
Усі новини...
Реклама:
Реклама: