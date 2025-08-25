Зеленський не вважає, що росіяни йдуть на поступки у мирних переговорах

Президент Володимир Зеленський наголошує, що заяви РФ про те, що вони готові не захоплювати далі Україну, не є поступками.

Джерело: глава держави під час зустрічі з міністром фінансів та віце-канцлером уряду Німеччини Ларсом Клінгбейлем, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Що стосується поступок Росії, мені про це невідомо. Я не вважаю, ті речі, які лунали з російської сторони, що вони готові не захоплювати далі Україну – є поступки. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які Росія не контролює".

Деталі: Президент зауважив, що навіть діалог про це – поза міжнародним правом.

Окрім того, Зеленський додав, що терміни зустрічі лідерів залежать виключно від російської сторони, а також від США.

"Бо саме Сполучені Штати Америки запропонували, нагадаю – 7 березня, припинення вогню. Ми це підтримали", – пояснив глава держави.

Що передувало: Віцепрезидент США Джей Ді Венс побачив "значні поступки" росіян американцям у питанні війни в Україні через те, що вони нібито вже не прагнуть встановити у Києві маріонетковий режим і нібито згодні на певні гарантії безпеки для України.