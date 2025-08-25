Зеленский не считает, что россияне идут на уступки в мирных переговорах

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что заявления РФ о том, что они готовы не захватывать дальше Украину, не являются уступками.

Источник: глава государства во время встречи с министром финансов и вице-канцлером правительства Германии Ларсом Клингбейлем, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Что касается уступок России, мне об этом неизвестно. Я не считаю, что те вещи, которые звучали с российской стороны, что они готовы не захватывать дальше Украину, являются уступками. Я не считаю, что уступками является то, что они предлагают нам выходить с территории, которую Россия не контролирует".

Детали: Президент отметил, что даже диалог об этом – вне международного права.

Кроме того, Зеленский добавил, что сроки встречи лидеров зависят исключительно от российской стороны, а также от США.

"Потому что именно Соединенные Штаты Америки предложили, напомню – 7 марта, прекращение огня. Мы это поддержали", – пояснил глава государства.

Что предшествовало: Вице-президент США Джей Ди Венс увидел "значительные уступки" россиян американцам в вопросе войны в Украине из-за того, что они якобы уже не стремятся установить в Киеве марионеточный режим и якобы согласны на определенные гарантии безопасности для Украины.