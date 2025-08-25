Віцепрем'єр Польщі: рішення Навроцького позбавляє Україну інтернету від польских Starlink

Польський віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський розкритикував рішення президента Польщі Кароля Навроцького, який у понеділок, 25 серпня, вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українцям, які втікають від війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост Гавковського у соцмережі Х

Деталі: Гавковський заявив, що "президентські вето б’ють навмання" після того, як Навроцький наклав вето на закон, який стосується допомоги українцям.

"Кароль Навроцький своєю ухвалою відключає інтернет Україні, адже де-факто це означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні. Це також кінець підтримки для зберігання даних української адміністрації у безпечному місці", – акцентував польський віцепрем'єр.

Гавковський заявив, що не може уявити "кращого подарунку" для армії очільника Кремля Владіміра Путіна, ніж відключення України від інтернету.

"Пане президенте, Ви повинні припинити сліпо завдавати удари в бік уряду в ім’я політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, і водночас допомагаєте Росії", – підсумував польський віцепрем'єр.

Наразі Україна значно покладається на послуги супутникового звʼязку Starlink компанії Ілона Маска SpaceX.

На тлі невизначеності щодо майбутнього Starlink в Україні європейські держави обговорювали альтернативні варіанти її забезпечення супутниковим звʼязком.

У липні писали, що Данія через Європейське оборонне агентство надаватиме Україні послуги супутникового звʼязку, необхідні для оборонних дій.