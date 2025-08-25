Все разделы
Вице-премьер Польши: Решение Навроцкого лишает Украину интернета от польских Starlink

Уляна Кричковская, Александр ШумилинПонедельник, 25 августа 2025, 15:59
Фото: Getty Images

Польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский раскритиковал решение президента Польши Кароля Навроцкого, который в понедельник, 25 августа, решил наложить вето на закон, касающийся помощи украинцам, бегущим от войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Гавковского в соцсети Х

Детали: Гавковский заявил, что "президентские вето бьют наугад" после того, как Навроцкий наложил вето на закон, касающийся помощи украинцам.

"Кароль Навроцкий своим решением отключает интернет Украине, ведь де-факто это означает его решение по закону о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине. Это также конец поддержки для хранения данных украинской администрации в безопасном месте", – подчеркнул польский вице-премьер.

Гавковский заявил, что не может представить "лучшего подарка" для армии главы Кремля Владимира Путина, чем отключение Украины от интернета.

"Господин президент, Вы должны прекратить слепо наносить удары в сторону правительства во имя политической борьбы. Вы вредите людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогаете России", – подытожил польский вице-премьер.

Сейчас Украина значительно полагается на услуги спутниковой связи Starlink компании Илона Маска SpaceX.

На фоне неопределенности относительно будущего Starlink в Украине европейские государства обсуждали альтернативные варианты ее обеспечения спутниковой связью.

В июле писали, что Дания через Европейское оборонное агентство будет предоставлять Украине услуги спутниковой связи, необходимые для оборонных действий.

