Керівники НАБУ і САП проводять зустрічі в Брюсселі

Тетяна Висоцька, Олександр ШумілінПонеділок, 25 серпня 2025, 18:04
Керівники НАБУ і САП проводять зустрічі в Брюсселі
Фото ілюстративне

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко та директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос цього тижня перебувають у Брюсселі, де проводять зустрічі з європейськими посадовцями.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Очільники НАБУ та САП у Брюсселі зустрічаються з європосадовцями.

"У вівторок, 26 серпня, з Олександром Клименком та Семеном Кривоносом зустрінеться європейський комісар Марта Кос", – повідомили в Єврокомісії.

Співрозмовники "ЄвроПравди" не надали жодних інших деталей майбутніх зустрічей.

Варто зауважити, що єврокомісар Кос відповідає за питання розширення Європейського Союзу.

Як повідомляла "Європейська правда", 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора.

Після цього ЄС дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.

31 липня Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП. Невдовзі документ був підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", що доведеться зробити Зеленському, щоби Європа "пробачила" атаку на НАБУ.

НАБУАнтикорупційна прокуратура
