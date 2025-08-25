Руководители НАБУ и САП проводят встречи в Брюсселе

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко и директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос на этой неделе находятся в Брюсселе, где проводят встречи с европейскими чиновниками.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Руководители НАБУ и САП в Брюсселе встречаются с европейскими чиновниками.

"Во вторник, 26 августа, с Александром Клименко и Семеном Кривоносом встретится европейский комиссар Марта Кос", — сообщили в Еврокомиссии.

Собеседники "ЕвроПравды" не предоставили никаких других подробностей предстоящих встреч.

Стоит заметить, что еврокомиссар Кос отвечает за вопросы расширения Европейского Союза.

Как сообщала "Европейская правда", 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора.

После этого ЕС по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полноценной отмены норм проекта 12414.

31 июля Верховная Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП. Вскоре документ был подписан президентом Владимиром Зеленским.

