В Україні відреагували на ініціативу президента Польщі заборонити "бандерівський символ"

Сергій Сидоренко, Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 серпня 2025, 18:45
В Україні відреагували на ініціативу президента Польщі заборонити бандерівський символ
У Києві, реагуючи на озвучені президентом Польщі ініціативи щодо заборони червоно-чорної символіки, попередили про потенційну реакцію, якщо Сейм країни піде на цей крок.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Президент Польщі Кароль Навроцький у понеділок, 25 серпня, анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.

"Ми аналізуємо правовий вимір прийнятих рішень і їх можливий вплив на становище українських громадян у Польщі", – заявило на дипломатичне джерело.

За словами джерела, Київ вдячний офіційній Варшаві за всі попередні рішення на користь наших співгромадян і вірить, що буде забезпечене дотримання їхніх прав не гірше, ніж в інших країнах Європейського Союзу. 

"Водночас будь-які політизовані рішення про нібито прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних можуть спровокувати посилення негативних настроїв в українському суспільстві та вимагатимуть реагування української сторони", – наголосили там.

Що було раніше:

