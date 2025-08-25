В Украине отреагировали на инициативу президента Польши запретить "бандеровский символ"

В Киеве, реагируя на озвученные президентом Польши инициативы по запрету красно-черной символики, предупредили о потенциальной реакции, если Сейм страны пойдет на этот шаг.

Детали: Президент Польши Кароль Навроцкий в понедельник, 25 августа, анонсировал законодательную инициативу, которая в Уголовном кодексе Польши приравняет "бандеровский символ" к нацистским и коммунистическим символам.

"Мы анализируем правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше", – заявило дипломатический источник.

По словам источника, Киев благодарен официальной Варшаве за все предыдущие решения в пользу наших сограждан и верит, что будет обеспечено соблюдение их прав не хуже, чем в других странах Европейского Союза.

"В то же время любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны", – подчеркнули там.

