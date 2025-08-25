В Украине отреагировали на инициативу президента Польши запретить "бандеровский символ"
В Киеве, реагируя на озвученные президентом Польши инициативы по запрету красно-черной символики, предупредили о потенциальной реакции, если Сейм страны пойдет на этот шаг.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Президент Польши Кароль Навроцкий в понедельник, 25 августа, анонсировал законодательную инициативу, которая в Уголовном кодексе Польши приравняет "бандеровский символ" к нацистским и коммунистическим символам.
"Мы анализируем правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше", – заявило дипломатический источник.
По словам источника, Киев благодарен официальной Варшаве за все предыдущие решения в пользу наших сограждан и верит, что будет обеспечено соблюдение их прав не хуже, чем в других странах Европейского Союза.
"В то же время любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны", – подчеркнули там.
Что предшествовало:
- Еще 14 августа Навроцкий призвал Сейм запретить "бандеровский флаг" в Польше после инцидентов, произошедших во время концерта белорусского рэпера в Варшаве.
- В понедельник, 25 августа, польский президент также решил наложить вето на закон, касающийся помощи украинским беженцам от войны, которые не имеют работы в Польше.
- Польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский раскритиковал такое решение Кароля Навроцкого и заявил, что оно означает конец интернета Starlink для Украины.