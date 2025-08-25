Усі розділи
Зеленський обговорив з віцеканцлером Німеччини посилення української ППО

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловПонеділок, 25 серпня 2025, 19:09
Зеленський обговорив з віцеканцлером Німеччини посилення української ППО
Володимир Зеленський, Ларс Клінгбайль, фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський та німецький віцеканцлер Ларс Клінгбайль у Києві 25 серпня обговорили посилення протиповітряної оборони та військових можливостей України.

Джерело: Зеленський у Telegram, передає "Європейська правда"

Деталі: Під час зустрічі сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони, фінансування українського виробництва дронів і можливості програми Priority Ukraine Requirements List (PURL) щодо закупівлі американської зброї для нашої держави.

"Триває робота щодо закупівлі двох додаткових систем Patriot, а також щодо постачання додаткових ЗРК IRIS-T німецького виробництва", – зазначив Зеленський.

Особливу увагу, за словами українського президента, вони приділили дипломатичним зусиллям заради миру, посиленню санкцій проти Росії та гарантіям безпеки.

"Триває відповідна дипломатична робота, зокрема на рівні радників із національної безпеки. Розраховуємо, що Німеччина буде серед лідерів у розробці та реалізації безпекових гарантій", – наголосив Зеленський.

Цього ж дня Клінгбайль заявив, що Німеччина зобов'язалась надавати Україні дев'ять мільярдів євро щорічно протягом найближчих років.

Що було раніше:

ЗеленськийНімеччинаППОросійсько-українська війна
