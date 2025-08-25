Зеленский обсудил с вице-канцлером Германии усиление украинской ПВО

Президент Владимир Зеленский и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль 25 августа в Киеве обсудили усиление противовоздушной обороны и военных возможностей Украины.

Источник: Зеленский в Telegram, передает "Европейская правда"

Детали: Во время встречи стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, финансирование украинского производства дронов и возможности программы Priority Ukraine Requirements List (PURL) по закупке американского оружия для нашего государства.

"Продолжается работа по закупке двух дополнительных систем Patriot, а также по поставке дополнительных ЗРК IRIS-T немецкого производства", – отметил Зеленский.

Особое внимание, по словам украинского президента, они уделили дипломатическим усилиям ради мира, усилению санкций против России и гарантиям безопасности.

"Продолжается соответствующая дипломатическая работа, в частности на уровне советников по национальной безопасности. Рассчитываем, что Германия будет среди лидеров в разработке и реализации гарантий безопасности", – подчеркнул Зеленский.

В этот же день Клингбайль заявил, что Германия обязалась предоставлять Украине девять миллиардов евро ежегодно в течение ближайших лет.

