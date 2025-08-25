Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский обсудил с вице-канцлером Германии усиление украинской ПВО

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПонедельник, 25 августа 2025, 19:09
Зеленский обсудил с вице-канцлером Германии усиление украинской ПВО
Владимир Зеленский, Ларс Клингбайль, фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль 25 августа в Киеве обсудили усиление противовоздушной обороны и военных возможностей Украины.

Источник: Зеленский в Telegram, передает "Европейская правда"

Детали: Во время встречи стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, финансирование украинского производства дронов и возможности программы Priority Ukraine Requirements List (PURL) по закупке американского оружия для нашего государства.

Реклама:

"Продолжается работа по закупке двух дополнительных систем Patriot, а также по поставке дополнительных ЗРК IRIS-T немецкого производства", – отметил Зеленский.

Особое внимание, по словам украинского президента, они уделили дипломатическим усилиям ради мира, усилению санкций против России и гарантиям безопасности.

"Продолжается соответствующая дипломатическая работа, в частности на уровне советников по национальной безопасности. Рассчитываем, что Германия будет среди лидеров в разработке и реализации гарантий безопасности", – подчеркнул Зеленский.

РЕКЛАМА:

В этот же день Клингбайль заявил, что Германия обязалась предоставлять Украине девять миллиардов евро ежегодно в течение ближайших лет.

Что предшествовало:

ЗеленскийГерманияПВОроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп объявил о намерении переименовать Министерство обороны США в Министерство войны
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерное разоружение России
С начала суток на фронте произошло 136 столкновений – Генштаб
Свириденко подтвердила, что ее брат живет за границей: уехал до вторжения РФ
Трамп заявил, что "очень хорошо ладит" с Ким Чен Ыном и хочет с ним еще одну встречу
Трамп объяснил участие США в гарантиях безопасности для Украины
Все новости...
Зеленский
Трамп заявил, что Путин избегает встречи с Зеленским, потому что тот ему не нравится
Украина стремится получать $1 миллиард ежемесячно на закупку американского оружия
СМИ: Залужный отказал Ермаку и не пошел в команду Зеленского, но пообещал не критиковать президента
Последние новости
06:55
Россия потеряла еще почти 900 солдат в войне против Украины – Генштаб
06:38
АРМА перечислило более $3,5 млн в Фонд ликвидации последствий агрессии
06:08
Россияне за неделю запустили почти 2000 дронов по Херсонской области
05:38
Трамп объявил о намерении переименовать Министерство обороны США в Министерство войны
05:04
Трамп заявил, что обсуждал с Путиным ядерное разоружение России
04:08
Сибига объяснил Рубио и европейским министрам позицию Украины о гарантиях безопасности
04:01
Эстонские пограничники задержали мужчину, который сплавал в Россию и обратно
03:22
Трамп заявил, что война в Газе завершится "в течение двух-трех недель"
02:46
Трамп подписал указ об уголовном преследовании за сожжение американского флага
02:10
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая
Все новости...
Реклама:
Реклама: