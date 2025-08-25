Усі розділи
Російські війська поранили чотирьох цивільних у Костянтинівці на Донеччині

Тетяна ОлійникПонеділок, 25 серпня 2025, 19:21
Російські війська поранили чотирьох цивільних у Костянтинівці на Донеччині
Фото - донецька обласна прокуратура

Армія РФ 25 серпня атакувала з авіації Костянтинівку на Донеччині, постраждали четверо людей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "25 серпня 2025 року у період часу з 11:20 по 12:00 ЗС РФ здійснили чергову авіаційну атаку на Костянтинівку. Проти мирного населення ворог застосував п’ять "ФАБ-250" із модулем УМПК. Під ударами ворожої армії опинилась житлова забудова".

Деталі: Постраждали четверо містян, що перебували на вулиці. Зокрема, чоловік 26 років та три жінки віком 51, 74 й 85 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом, рвані рани та забій.

Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу. Стан двох із них лікарі оцінюють як важкий.

В зоні ураження пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, лінії електропередач.

Донецька областьросійсько-українська війна
