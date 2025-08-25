Все разделы
Российские войска ранили четырех гражданских в Константиновке Донецкой области

Татьяна ОлейникПонедельник, 25 августа 2025, 19:21
Российские войска ранили четырех гражданских в Константиновке Донецкой области
Фото - Донецкая областная прокуратура

Армия РФ 25 августа атаковала с авиации Константиновку Донецкой области, пострадали четыре человека.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "25 августа 2025 года в период с 11:20 до 12:00 ВС РФ осуществили очередную авиационную атаку на Константиновку. Против мирного населения враг применил пять "ФАБ-250" с модулем УМПК. Под ударами вражеской армии оказалась жилая застройка".

Детали: Пострадали четверо горожан, находившихся на улице. В частности, мужчина 26 лет и три женщины в возрасте 51, 74 и 85 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, перелом, рваные раны и ушиб.

Пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое.

В зоне поражения повреждены 21 многоквартирный дом, линии электропередач.

Донецкая областьроссийско-украинская война
